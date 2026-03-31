Maria Tomé e João Nuno Batista com medalhas de prata na Taça da Europa de Triatlo

Os atletas do Clube de Natação de Torres Novas, Maria Tomé e João Nuno Batista, conquistaram a medalha de prata na Taça da Europa de Triatlo disputada no sábado, 28 de Março, em Quarteira, na distância standard (1500 metros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 10 quilómetros de corrida).

Também em Quarteira, disputou-se no domingo a segunda etapa da Taça de Portugal de Triatlo. O Clube de Natação de Torres Novas sagrou-se vencedor por equipas nos masculinos, com destaque para Rodrigo Correia (6.º geral e 1.º cadete) e Tiago Dias (13.º geral e 2.º cadete). No sector feminino, o CNTN ficou no segundo lugar por equipas, com Gabriela Santos (14.º lugar e 2.ª cadete) e Marina Duarte (18.º lugar).

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