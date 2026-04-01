CPCD da Póvoa de Santa Iria assinala 50 anos com olhos postos no novo pavilhão Joaquim Ramos quer o novo pavilhão do CPCD a funcionar este ano - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Centro Popular de Cultura e Desporto celebra este ano meio século de vida. O clube da Póvoa de Santa Iria conta com mais de seis centenas de praticantes, distribuídos por várias modalidades desportivas. Em Novembro será inaugurado o novo pavilhão desportivo, nas celebrações do aniversário. Na formação os juvenis de futsal destacam-se pelo desempenho e pela ambição de subir de divisão.

O Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) da Póvoa de Santa Iria está a assinalar 50 anos de existência. O clube passou por altos e baixos ao longo de meio século, mas actualmente é um dos que mais atletas movimenta, distribuídos por doze modalidades desportivas e culturais. Um dos grandes objectivos do clube está prestes a tornar-se realidade. O presidente da direcção, Joaquim Perdigoto Ramos, avança a O MIRANTE que o novo pavilhão desportivo, localizado junto às actuais instalações, está previsto inaugurar no dia 7 de Novembro, no âmbito da cerimónia oficial dos 50 anos da associação. “O pavilhão foi um processo burocrático. A intervenção foi muito mais do que a cobertura, paga pela Câmara de Vila Franca de Xira. Quando entrar em funcionamento, o pavilhão vai ter as condições e certificações necessárias e novos balneários. É um investimento que ronda os 900 mil euros”, explica.

O município comparticipou a obra com 156 mil euros e, este ano, com mais 100 mil euros. A direcção do clube já tinha contraído um empréstimo com a Caixa de Crédito Agrícola no valor de 350 mil euros para concluir a empreitada, referindo que estão reunidas condições para que tudo seja pago conforme previsto, uma vez que as finanças do clube estão “perfeitamente equilibradas”. CPCD assinala 50 anos com eventos e mais investimento

Só a secção de natação do CPCD movimenta 350 atletas. As equipas de futsal têm 120 jogadores em todos os escalões, excepto o sénior, por decisão da direcção. “Enquanto cá estiver não quero equipa sénior, porque é exigido outro tipo de financiamento. A partir do momento em que é pago por uma empresa, deixa de ser uma colectividade”, reiterou o dirigente, acrescentando que, no total, o CPCD conta com 650 praticantes.

Em dez anos de presidência do clube, com o actual mandato a terminar em Março de 2027, Joaquim Perdigoto diz que, quando começou, o orçamento era de cerca de 60 mil euros. Actualmente está nos 500 mil euros e tem duas funcionárias a tempo inteiro. Todos os anos são feitos investimentos. A próxima obra, orçada em cerca de 40 mil euros, será a pintura exterior do edifício do CPCD, mediante candidatura ao Programa de Apoio ao Movimento Associativo da câmara.

Para assinalar os 50 anos, o CPCD está a realizar eventos mensais. O mais recente foi o jantar do Dia da Mulher, que contou com mais de duzentas pessoas. O próximo evento será a noite de fados, no dia 27 de Março. Está ainda prevista a realização de um festival de natação, prova de estafetas, festival de música popular portuguesa e uma exposição com fotografias de vários momentos da instituição ao longo dos anos. O clube assinala meio século no dia 1 de Novembro mas a festa realiza-se no dia 7 do mesmo mês.

Equipa de juvenis do CPCD está a lutar para subir à primeira divisão - foto O MIRANTE