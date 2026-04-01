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Desporto | 01-04-2026 15:00

CPCD da Póvoa de Santa Iria assinala 50 anos com olhos postos no novo pavilhão

CPCD da Póvoa de Santa Iria assinala 50 anos com olhos postos no novo pavilhão
Joaquim Ramos quer o novo pavilhão do CPCD a funcionar este ano - foto O MIRANTE
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Centro Popular de Cultura e Desporto celebra este ano meio século de vida. O clube da Póvoa de Santa Iria conta com mais de seis centenas de praticantes, distribuídos por várias modalidades desportivas. Em Novembro será inaugurado o novo pavilhão desportivo, nas celebrações do aniversário. Na formação os juvenis de futsal destacam-se pelo desempenho e pela ambição de subir de divisão.

O Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) da Póvoa de Santa Iria está a assinalar 50 anos de existência. O clube passou por altos e baixos ao longo de meio século, mas actualmente é um dos que mais atletas movimenta, distribuídos por doze modalidades desportivas e culturais. Um dos grandes objectivos do clube está prestes a tornar-se realidade. O presidente da direcção, Joaquim Perdigoto Ramos, avança a O MIRANTE que o novo pavilhão desportivo, localizado junto às actuais instalações, está previsto inaugurar no dia 7 de Novembro, no âmbito da cerimónia oficial dos 50 anos da associação. “O pavilhão foi um processo burocrático. A intervenção foi muito mais do que a cobertura, paga pela Câmara de Vila Franca de Xira. Quando entrar em funcionamento, o pavilhão vai ter as condições e certificações necessárias e novos balneários. É um investimento que ronda os 900 mil euros”, explica.
O município comparticipou a obra com 156 mil euros e, este ano, com mais 100 mil euros. A direcção do clube já tinha contraído um empréstimo com a Caixa de Crédito Agrícola no valor de 350 mil euros para concluir a empreitada, referindo que estão reunidas condições para que tudo seja pago conforme previsto, uma vez que as finanças do clube estão “perfeitamente equilibradas”.

CPCD assinala 50 anos com eventos e mais investimento
Só a secção de natação do CPCD movimenta 350 atletas. As equipas de futsal têm 120 jogadores em todos os escalões, excepto o sénior, por decisão da direcção. “Enquanto cá estiver não quero equipa sénior, porque é exigido outro tipo de financiamento. A partir do momento em que é pago por uma empresa, deixa de ser uma colectividade”, reiterou o dirigente, acrescentando que, no total, o CPCD conta com 650 praticantes.
Em dez anos de presidência do clube, com o actual mandato a terminar em Março de 2027, Joaquim Perdigoto diz que, quando começou, o orçamento era de cerca de 60 mil euros. Actualmente está nos 500 mil euros e tem duas funcionárias a tempo inteiro. Todos os anos são feitos investimentos. A próxima obra, orçada em cerca de 40 mil euros, será a pintura exterior do edifício do CPCD, mediante candidatura ao Programa de Apoio ao Movimento Associativo da câmara.
Para assinalar os 50 anos, o CPCD está a realizar eventos mensais. O mais recente foi o jantar do Dia da Mulher, que contou com mais de duzentas pessoas. O próximo evento será a noite de fados, no dia 27 de Março. Está ainda prevista a realização de um festival de natação, prova de estafetas, festival de música popular portuguesa e uma exposição com fotografias de vários momentos da instituição ao longo dos anos. O clube assinala meio século no dia 1 de Novembro mas a festa realiza-se no dia 7 do mesmo mês.

Equipa de juvenis do CPCD está a lutar para subir à primeira divisão - foto O MIRANTE

Juvenis do futsal ambicionam subir de divisão

Emanuel Santos, treinador de futsal há cinco anos no clube, está a trabalhar com a equipa no escalão de juvenis, com o objectivo de subir à primeira divisão esta época. Os atletas têm 90% de vitórias, com três derrotas em mais de 70 jogos. Há dois anos, os juvenis foram campeões distritais com apenas um empate em 28 jogos. Na época seguinte, voltaram a surpreender ao perder apenas um encontro em 27, assegurando nova subida de divisão. Actualmente, competem na segunda divisão distrital, em fase de apuramento de campeão, discutindo os lugares cimeiros.
O técnico destaca não só o rendimento desportivo, mas sobretudo o trabalho emocional com atletas em fase de formação. “Quando ganhamos mais de 90% dos jogos, algo raro, uma derrota pesa muito mais para quem está habituado a vencer”, refere, sublinhando a importância de ensinar os jovens a lidar com as emoções. Para o treinador, o essencial passa por garantir que os jogadores se sintam tranquilos, confiantes e felizes por darem sempre o melhor de si.
A equipa tem três treinos semanais e uma sessão de formação opcional às sextas-feiras. Emanuel Santos é um treinador muito exigente, mas também próximo dos jogadores. A seu lado está a esposa, Patrícia Guedes, treinadora-adjunta da equipa e figura de apoio nos momentos mais exigentes. O futuro poderá, quem sabe, passar pela constituição de uma equipa de futsal feminino. Ricardo Florido junta-se ao duo como treinador de guarda-redes.
O balneário dos juvenis do CPCD respira ambição, mas também espírito de união. João Teixeira, de 17 anos, não esconde que o principal objectivo da equipa é subir de divisão. Ligado ao clube há onze anos, o jogador vê o CPCD como uma segunda casa. “Somos muito unidos, como uma família. Já nos conhecemos há muitos anos e isso faz diferença dentro e fora de campo”, afirma. Além de jogador, também apoia os escalões mais jovens, mostrando já um sentido de responsabilidade dentro do clube.
Também Rodrigo Silva, sub-capitão de 16 anos, partilha o mesmo sentimento de pertença. No CPCD desde os cinco anos, considera o clube “uma segunda casa” e destaca o espírito de grupo como a maior força da equipa. “Somos muito amigos e, mesmo quando as coisas não correm bem, continuamos a trabalhar para dar a volta”, sublinha.

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