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Desporto | 01-04-2026 10:00

Entroncamento recebe campeonato nacional e prova de orientação

atletismo corta mato
foto ilustrativa
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O Campeonato Nacional Knock-out Sprint e o II Entroncamento City Race vão decorrer na cidade a 11 e 12 de Abril, respectivamente, estando abertos a todas as idades.

O CLAC – Clube Lazer Aventura e Competição do Entroncamento, em parceria com a Federação Portuguesa de Orientação, a Câmara Municipal do Entroncamento e as juntas de freguesia, vai organizar a 11 e 12 de Abril dois eventos de orientação: o Campeonato Nacional Knock-out Sprint (11) e o II Entroncamento City Race (12).
A iniciativa é aberta a pessoas de todas as idades e géneros, com ou sem experiência na modalidade. A orientação um desporto ao ar livre cujo objectivo é navegar entre pontos marcados num mapa de orientação. Ao longo dos dois dias, os participantes terão a oportunidade de explorar as ruas da cidade num ambiente de competição e lazer, podendo a participação ser feita individualmente ou em grupo.

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