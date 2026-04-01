Santarém Cup arrancou com mais de 60 clubes e 900 jovens em campo

O torneio de futebol juvenil Santarém Cup 2026 deu esta quarta-feira, 1 de Abril, o pontapé de saída em Santarém, reunindo mais de 900 jovens futebolistas de mais de 60 clubes. A competição é promovida Associação Académica de Santarém desde 2013 e decorre entre os dias 1 e 4 de Abril.

Entre os primeiros jogos disputados contam-se encontros nos escalões de Sub-8, Sub-10 e Sub-12, com clubes como o FC Porto e o Sport Lisboa e Benfica já em campo. O torneio abrange os escalões Sub-8 a Sub-13 e afirma-se como um dos eventos mais relevantes do futebol de formação em Portugal, com impacto também na dinâmica local, nomeadamente nos sectores da hotelaria e da restauração.