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Desporto | 01-04-2026 19:50

Santarém Cup arrancou com mais de 60 clubes e 900 jovens em campo

Santarém Cup arrancou com mais de 60 clubes e 900 jovens em campo
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O torneio de futebol juvenil Santarém Cup 2026 deu esta quarta-feira, 1 de Abril, o pontapé de saída em Santarém, reunindo mais de 900 jovens futebolistas de mais de 60 clubes.

O torneio de futebol juvenil Santarém Cup 2026 deu esta quarta-feira, 1 de Abril, o pontapé de saída em Santarém, reunindo mais de 900 jovens futebolistas de mais de 60 clubes. A competição é promovida Associação Académica de Santarém desde 2013 e decorre entre os dias 1 e 4 de Abril.
Entre os primeiros jogos disputados contam-se encontros nos escalões de Sub-8, Sub-10 e Sub-12, com clubes como o FC Porto e o Sport Lisboa e Benfica já em campo. O torneio abrange os escalões Sub-8 a Sub-13 e afirma-se como um dos eventos mais relevantes do futebol de formação em Portugal, com impacto também na dinâmica local, nomeadamente nos sectores da hotelaria e da restauração.

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