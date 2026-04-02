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Desporto | 02-04-2026 16:00

Torneio Fernando Santos estreia-se na Chamusca para eternizar dirigente

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União Desportiva da Chamusca assinalou a primeira edição do Torneio Fernando Santos com uma homenagem carregada de simbolismo a um dos dirigentes mais marcantes da história do clube.

A memória de Fernando Santos voltou a entrar em campo na Chamusca e fê-lo da forma mais justa: rodeada de futebol, amizade e reconhecimento. A terceira edição do Torneio Fernando Santos nasceu como uma homenagem sentida a um homem que deixou marca funda na União Desportiva da Chamusca e na própria vida associativa da vila, onde foi durante vários anos presidente do clube e uma figura acarinhada por diferentes gerações. Fernando Santos faleceu a 30 de Julho de 2022, aos 71 anos, deixando um vazio difícil de preencher numa terra onde era visto como dirigente, empresário e, acima de tudo, amigo da Chamusca.
Mais do que uma competição, o torneio assumiu-se como um gesto de gratidão colectiva e contou com a presença da família de Fernando Santos. Ao dar o nome de Fernando Santos a uma prova desportiva, a União Desportiva da Chamusca resgata para o presente o legado de quem ajudou a estabilizar o clube, enfrentou problemas de tesouraria, promoveu obras de requalificação na sede e apostou na formação e no alargamento da actividade desportiva a novas modalidades.

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