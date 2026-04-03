Caminhada em Pontével com inscrições abertas

A Câmara Municipal do Cartaxo promove, no dia 12 de Abril, a iniciativa “Caminhos de S. Gens”, uma caminhada para toda a população, com um percurso de cerca de 10 quilómetros.

A actividade começa junto à Igreja Matriz de Pontével, com início às 9h30, e tem participação gratuita com inscrição prévia e obrigatória por motivos de seguro, que deve ser efectuada até 10 de Abril através de um formulário online.