Desporto | 03-04-2026 21:00
Caminhada em Pontével com inscrições abertas
A iniciativa Caminhos de S. Gens decorre no dia 12 de Abril às 09h30, com um percurso circular de 10 quilómetros.
A Câmara Municipal do Cartaxo promove, no dia 12 de Abril, a iniciativa “Caminhos de S. Gens”, uma caminhada para toda a população, com um percurso de cerca de 10 quilómetros.
A actividade começa junto à Igreja Matriz de Pontével, com início às 9h30, e tem participação gratuita com inscrição prévia e obrigatória por motivos de seguro, que deve ser efectuada até 10 de Abril através de um formulário online.
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