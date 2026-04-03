Tomar recebe Final Four da Taça de Portugal de hóquei em patins

O Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, em Tomar, volta a ser palco das grandes decisões do hóquei em patins nacional, com a realização da Final Four da Taça de Portugal. No dia 25 de abril, às 16h30, o Óquei de Barcelos mede forças com o SL Benfica. Pelas 19h30, é a vez do CD Póvoa enfrentar o Sporting CP, actual detentor do troféu. Os dois vencedores das meias-finais encontram-se no dia seguinte, 26 de Abril, pelas 18h00, para decidir quem leva a taça.

A escolha de Tomar não é surpresa. A cidade tem afirmado a sua capacidade organizativa nos últimos anos, tendo acolhido a Elite Cup entre 2021 e 2023, e no último ano a Supertaça e a Final Four da Taça de Portugal. A organização da competição resulta de um protocolo celebrado entre a Federação de Patinagem de Portugal e a Câmara Municipal de Tomar.