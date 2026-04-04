Judo de Cem Soldos soma pódios em três frentes

O Sport Clube Operário de Cem Soldos (SCOCS) conquistou pódios em três competições de judo realizadas no mês de Março. No Open Cadetes de Almada, promovido pela Associação Distrital de Judo de Setúbal, o clube apresentou quatro judocas. Matilde Alves, actual campeã nacional, voltou a destacar-se ao vencer a categoria de mais 70 quilos. Também competiram Gonçalo Pompeu, da categoria de menos 60 quilos, bem como Duarte Rodrigues e Santiago Silva, ambos em menos 73 quilos.

Já no Open Juvenis de Castelo Branco, integrado nas comemorações do Dia do Judo, o SCOCS obteve vários resultados de relevo que permitiram ao clube conquistar o primeiro lugar colectivo da prova. David Godinho, na categoria de menos 34 quilos, alcançou o primeiro lugar, enquanto Théo Destouches, em menos 42 quilos, ficou no segundo posto. Na mesma categoria, Dinis Nascimento terminou em terceiro lugar. Já Salvador Gonçalves, a competir em menos 55 quilos, garantiu também um primeiro lugar, contribuindo para o resultado que deu a vitória ao clube no somatório geral.

No X Troféu Ibérico de Katas, realizado em Torres Novas e que reuniu atletas de Portugal, Espanha e França, João de Oliveira Bernardo alcançou o segundo lugar em Kime No Kata, formando dupla com Tiago Silva, da Associação de Artes Marciais do Centro e Fronteira. No escalão de cadetes, a dupla composta por Lucas Wooller e Zé Godinho alcançou igualmente um lugar no pódio, terminando a competição no terceiro lugar.