Corrida da Liberdade em Vila Nova da Barquinha no dia 25 de Abril

Vila Nova da Barquinha vai receber mais uma edição da Corrida da Liberdade, no dia 25 de Abril. As inscrições para as provas estão abertas até ao dia 17 de Abril, podendo ser realizadas online ou presencialmente no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha e no Centro Municipal de Atividade Física Aquagym.

O evento tem participação gratuita e contempla as modalidades de corrida de 10 km, cronometrada, e de caminhada de 5 km. A partida da corrida está marcada para as 9h30, com a chegada na Avenida dos Plátanos para os corredores. A caminhada começa à mesma hora e segue o percurso inverso, com início na Avenida dos Plátanos e chegada ao castelo. O programa começa com a concentração na Avenida dos Plátanos, seguindo-se o transporte dos atletas para o castelo. No final, os participantes da caminhada são transportados para o local de partida de autocarro.

Paralelamente, realiza-se a Corrida da Liberdade Kids, às 11h, dirigida aos mais jovens e organizada por escalões etários, com distâncias entre os 150 e os 1500 metros. Os dorsais podem ser levantados no dia 24 de Abril, no Centro Cultural, entre as 9h00 e as 12h00 e das 14h00 às 19h00- Todos os participantes recebem uma t-shirt. A prova inclui ainda uma vertente solidária, com recolha de donativos para os bombeiros locais.