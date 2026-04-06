Em apenas cinco anos o Oeste Clube de Ginástica tornou-se um pólo de excelência e inclusão para mais de 200 jovens atletas que são apaixonados pela ginástica acrobática. Com atletas dos vários concelhos da região, sobretudo Vila Franca de Xira e Arruda, o clube alia treino técnico, disciplina e valores humanos, promovendo felicidade, união e resiliência.

O clube que há cinco anos descobre talentos e transforma vidas em Arruda dos Vinhos

Em apenas cinco anos o Oeste Clube de Ginástica (OCG), focado na ginástica acrobática, passou de uma pequena associação criada por cinco apaixonados pela modalidade, para uma casa que já forma mais de duzentos atletas, tem nove treinadores, ocupa dois pavilhões diferentes em Arruda dos Vinhos e já sonha vir a ter instalações próprias.

É um clube que forma campeões e não apenas no sentido competitivo, mas também na vida, confessa o presidente da direcção, Samuel Asseiceiro, natural de Alhandra. “Estamos a formar as crianças para que, sobretudo, sejam mais felizes. Estarem aqui dá-lhes um espírito de união e percebem que só unidas conseguem chegar mais longe”, refere Samuel Asseiceiro, que preside à direcção desde a fundação do clube.

Samuel Asseiceiro é de Alhandra mas vive actualmente em Arruda dos Vinhos. Ele e mais quatro fundadores, onde se incluem as treinadoras Alda Silva, Cátia Messias, Leana Asseiceiro e Bruno Asseiceiro - decidiram criar o clube por sentirem que o mercado não oferecia opções de ginástica acrobática com os valores que consideravam essenciais no desporto: Humildade, inclusão, resiliência e união.

O primeiro treino aconteceu a 16 de Outubro de 2021 com 50 crianças. Hoje o clube já soma cerca de 200 atletas, vindos de localidades como Alverca, Vila Franca, Castanheira, Carregado, Benavente e até Sobral de Monte Agraço. Para facilitar as deslocações o clube criou um serviço de transporte que leva ginastas de Alverca para Arruda, permitindo maior liberdade aos pais.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE