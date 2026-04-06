uma parceria com o Jornal Expresso
06/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 06-04-2026 10:00

Tenistas de Santarém campeões regionais em pares +55

Tenistas de Santarém campeões regionais em pares +55
FOTO - CTS
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Clube de Ténis de Santarém voltou a alcançar excelentes resultados no Campeonato Regional, disputado na cidade de Santarém, com destaque para os tenistas Luís Costa e Ricardo Maria que conquistaram o título de campeões regionais em pares +55.

O Clube de Ténis de Santarém voltou a alcançar excelentes resultados no Campeonato Regional, disputado na cidade de Santarém, com destaque para os tenistas Luís Costa e Ricardo Maria que conquistaram o título de campeões regionais em pares +55.
Para além desse título, o Clube de Ténis de Santarém contou com uma participação significativa de atletas nos diferentes quadros do torneio, reforçando a sua presença e competitividade. A associação deixa um reconhecimento especial à equipa técnica liderada por Daniel Gomes, “cujo trabalho consistente, exigente e motivador tem sido determinante na evolução dos atletas e no crescimento sustentado da equipa”.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Vale Tejo
    01-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região