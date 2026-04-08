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Desporto | 08-04-2026 15:00

Canoagem do programa Mais Lezíria com diversas etapas até Julho

Canoagem do programa Mais Lezíria com diversas etapas até Julho
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A primeira prova realiza-se a 19 de Abril, num percurso pelo rio Tejo entre a Quinta da Cardiga, na Golegã, e o Porto das Mulheres, na Chamusca.

As inscrições para a primeira etapa de Canoagem do programa Mais Lezíria abriram a 6 de Abril e decorrem online, através do site e redes sociais da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). A primeira prova realiza-se a 19 de Abril, num percurso pelo rio Tejo entre a Quinta da Cardiga, na Golegã, e o Porto das Mulheres, na Chamusca.
O programa prevê mais cinco etapas de canoagem, começando pelo percurso entre o Porto das Mulheres e o Patacão (Alpiarça), a 10 de Maio, seguido do percurso entre o Patacão e a Ribeira de Santarém, a 31 de Maio. A 14 de Junho, decorre a etapa 4, entre a Ribeira de Santarém e Valada, e a 28 de Junho a etapa 5 entre Valada (Cartaxo) e o Cais de Valada (Salvaterra de Magos). A etapa 6, última prevista no programa, decorre a 19 de Julho entre Vala Nova (Benavente) e o Palácio da Rainha (Azambuja). O programa inclui ainda uma sessão de canoagem nocturna em Rio Maior, a 3 de Julho, às 21h00.
O Mais Lezíria abrange os onze municípios associados da CIMLT (Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém) e prevê ao longo do ano actividades variadas, desde caminhadas e cicloturismo a torneios de sueca, petanca e boccia, entre outras. Todas as inscrições são gratuitas e o programa tem como objectivo promover a prática desportiva, a integração social e o bem-estar da população.

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