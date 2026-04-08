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Desporto | 08-04-2026 16:37

Mais uma vitória da equipa sénior feminina do Clube de Ténis e Padel de Santarém

Mais uma vitória da equipa sénior feminina do Clube de Ténis e Padel de Santarém
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A equipa sénior feminina do Clube de Ténis e Padel de Santarém voltou a demonstrar a força competitiva que tem marcado a época, ao vencer por 3-0 o Clube de Ténis de Alcobaça na mais recente jornada.

A equipa sénior feminina do Clube de Ténis e Padel de Santarém voltou a demonstrar a força competitiva que tem marcado a época, ao vencer por 3-0 o Clube de Ténis de Alcobaça na mais recente jornada. O resultado, expressivo e sem margem para dúvidas, confirmou a superioridade das atletas escalabitanas ao longo de todos os encontros e garantiu o apuramento para o quadro principal do torneio.

Com uma exibição sólida, consistente e marcada por grande determinação, a formação santarena controlou o ritmo e a intensidade dos duelos, impondo o seu jogo e revelando maturidade táctica. A vitória reforça o trabalho que tem sido desenvolvido dentro e fora do court, onde a disciplina e o espírito colectivo têm sido determinantes.

O desempenho da equipa reflecte a dedicação das jogadoras e da estrutura técnica, que têm sabido transformar esforço em resultados e ambição em conquistas. Os parabéns estendem‑se a todo o grupo, que volta a projectar o nome do Clube de Ténis e Padel de Santarém no panorama competitivo regional.

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