Tomar ganha novo Footpark para pôr a cidade a jogar

Tomar passou a contar com mais um espaço dedicado ao desporto e à vida activa com a inauguração, na terça-feira, 7 de Abril, de um novo minicampo de futebol aberto à comunidade, instalado nas traseiras da PSP de Tomar. O equipamento integra o projecto Footpark, promovido pela Missão Continente e pela Fundação do Futebol, em parceria com autarquias, e tem como principal objectivo incentivar hábitos de vida saudáveis e reforçar a prática desportiva, sobretudo entre os mais jovens.

A cerimónia de inauguração contou com a presença do antigo internacional português Jorge Andrade, padrinho do equipamento, e reuniu várias entidades locais e nacionais ligadas ao poder local e ao futebol. Entre os presentes estiveram o presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, o presidente da União de Freguesias de São João Baptista e Santa Maria do Olival, Alexandre Horta, e o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Joaquim Martinho.

A criação deste minicampo insere-se numa estratégia de proximidade à comunidade, procurando criar condições para que crianças, jovens e famílias tenham acesso gratuito a espaços de prática informal de desporto. O Footpark pretende precisamente levar o futebol para o espaço público, transformando zonas urbanas em locais de convívio, actividade física e inclusão. O novo equipamento de Tomar é o 12.º a ser inaugurado em todo o país no âmbito deste programa, que prevê a construção ou requalificação de 32 minicampos até 2027, em diferentes pontos do território nacional. Com esta nova infra-estrutura, Tomar reforça a oferta de espaços ao ar livre para a prática desportiva e ganha mais um ponto de encontro para a comunidade, num investimento que junta promoção da saúde, ocupação positiva dos tempos livres e valorização do espaço urbano, refere a autarquia.