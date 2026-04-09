Vitória de Santarém com duplo triunfo nas Taças Nacionais de Futsal

Os triunfos nos escalões de sub-15 e sub-17 reforçaram as aspirações dessas equipas na passagem à segunda fase das respectivas provas da Federação Portuguesa de Futebol.

Foi uma Páscoa risonha para as cores do Vitória Clube de Santarém nas taças nacionais de futsal. Os triunfos nos escalões de sub-15 e sub-17 reforçaram as aspirações dessas equipas na passagem à segunda fase das respectivas provas da Federação Portuguesa de Futebol.

Na Sexta-Feira Santa, a equipa bicampeã distrital de iniciados, com uma goleada por 8-1 diante da AD Alvorninha (vice-campeão da AF Leiria), reentrou nas contas pelo apuramento na Taça Nacional Sub-15, num grupo que integra ainda Quinta dos Lombos (AF Lisboa) e CR Piedense (AF Setúbal).

No dia seguinte, foi a vez de os campeões de juvenis da AF Santarém rubricarem nova grande exibição na Taça Nacional Sub-17, desta vez no Pavilhão Municipal da Charneca da Caparica, onde triunfaram por 5-2 frente ao CR Sobredense.

No outro encontro de âmbito nacional disputado no fim de semana pascal, a formação sénior feminina perdeu por 3-1 em casa do Viseu 2001, em mais uma ronda do Campeonato Nacional da II Divisão de Futsal.