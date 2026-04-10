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Desporto | 10-04-2026 18:00

3 Léguas do Nabão com mais de 1400 inscritos cresce em todos os segmentos

3 Léguas do Nabão com mais de 1400 inscritos cresce em todos os segmentos
3 Léguas do Nabão contaram com 1453 inscritos. Prova registou aumento de participantes em todos os segmentos - Foto Facebook Luís Ribeiro
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42.ª edição das 3 Léguas do Nabão levou 1453 atletas e caminheiros a Tomar, confirmando o crescimento de uma das provas mais emblemáticas da região. A organização faz um balanço positivo do evento.

A Praça da República voltou a ser o ponto de partida para a 42.ª edição das 3 Léguas do Nabão, realizada em Tomar, com um total de 1453 inscritos nas várias vertentes da iniciativa desportiva. A prova registou um aumento de participantes em todos os segmentos que a compõem, 3 Léguas, Leguazinha, Mini-Légua e Caminhada. Enquanto a competição principal manteve o seu carácter competitivo e classificativo, a caminhada e as mini-léguas voltaram a assumir uma dimensão mais recreativa, dirigida sobretudo às famílias. Na prova principal, o crescimento também se fez notar. Em 2025 estavam inscritos 397 atletas, número que subiu este ano para 434. A organização, assegurada há mais de 40 anos pelo Clube de Actividades de Lazer e Manutenção (CALMA), de Tomar, faz um balanço positivo da edição deste ano. “Um aumento de participantes em todos os segmentos, o que constitui sempre um incentivo e motivação para fazermos mais”, refere. Apesar da avaliação globalmente favorável, o CALMA reconhece que há aspectos a melhorar. “Estamos orgulhosos, mas temos plena consciência de que podemos acolher mais participantes. Não temos a veleidade de pensar que, em termos organizativos, fomos perfeitos. Corrigiremos e adaptaremos em função das inúmeras opiniões que já recebemos”, assinala a organização.

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