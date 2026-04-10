Piscinas de Salvaterra de Magos assinalam 25 anos com várias actividades

As Piscinas Municipais de Salvaterra de Magos estão a assinalar o 25.º aniversário com um programa de actividades que decorre até sábado, dia 11 de Abril, e inclui aulas abertas e visitas guiadas ao equipamento. Em comunicado, a câmara municipal explica que o programa comemorativo integra "aulas abertas para pais e filhos", "visitas guiadas à casa das máquinas, permitindo conhecer o funcionamento e a gestão da água das piscinas", e iniciativas focadas "na prevenção do afogamento e em técnicas básicas de resgate aquático".

Estas acções estão a ser desenvolvidas no âmbito das aulas da Escola Municipal de Natação e do Clube Náutico de Salvaterra de Magos, que colaboram na dinamização do equipamento. As Piscinas Municipais completam este ano 25 anos de funcionamento, assumindo-se "como um equipamento de utilização regular por diferentes faixas etárias, com oferta de utilização livre e aulas de natação organizadas por níveis e escalões", lê-se no comunicado.