Fazendense dispara na frente e Tramagal afunda-se na 1.ª Divisão da AF Santarém
A 24.ª jornada mexeu com a tabela e deixou sinais claros nas duas pontas do campeonato. O Fazendense saiu reforçado na liderança, o Mação continua a perseguir de perto, enquanto na cauda o Tramagal voltou a sofrer uma goleada e ficou ainda mais enterrado no último lugar.
A 24.ª jornada da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém deixou o campeonato ainda mais apertado no topo, com o Fazendense a reforçar a liderança depois de um fim-de-semana perfeito. A equipa de Fazendas de Almeirim goleou o Cartaxo por 5-1 e somou ainda três pontos no jogo em atraso da 17.ª jornada, ao vencer o União de Tomar por 2-1, passando a comandar isolada com 61 pontos. Na perseguição segue o Mação, que respondeu com autoridade ao bater as Águias de Alpiarça por 5-1 e mantém-se na corrida com 57 pontos. Mais atrás, Porto Alto e Torres Novas dividem o terceiro lugar, ambos com 51 pontos. Os torrejanos foram, aliás, autores de uma das chapadas da ronda, ao esmagarem o Tramagal por expressivos 6-0, enquanto o Alcanenense venceu o Porto Alto por 1-0 e aproximou-se dos lugares cimeiros, somando 43 pontos, embora com mais um jogo realizado.
O Coruchense também brilhou fora de portas, com uma mão cheia sem resposta no terreno do Entroncamento, e segue com 40 pontos, igualmente com um jogo a mais. Nos restantes encontros, o Riachense bateu o Abrantes e Benfica por 4-0, o Pontével venceu o Atlético Ouriense por 1-0 e Amiense e União de Tomar empataram a uma bola. Na parte de baixo da classificação, o cenário continua delicado para Cartaxo, Entroncamento e Riachense, todos pressionados pela necessidade de pontuar nas jornadas finais. Pior está o Tramagal, que continua afundado no último lugar com apenas cinco pontos e com a permanência praticamente fora do horizonte.