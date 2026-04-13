Turismo do Alentejo e Ribatejo promove Rio Maior nos jogos do Casa Pia

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em colaboração com o Município de Rio Maior e a Desmor (Rio Maior Sports Centre), promove o concelho de Rio Maior junto dos adeptos de futebol através de um espaço de activação instalado em frente ao Estádio Municipal, no âmbito dos jogos do Casa Pia para a Liga Portugal.

A iniciativa arrancou a 1 de Março, no encontro entre o Casa Pia e o Moreirense, e dia 6 de Abril no jogo frente ao Benfica, e a 23 de Abril, contra o Sporting de Braga, com o objectivo de dar a conhecer alguns dos recursos mais emblemáticos de Rio Maior a quem visita a cidade em dias de jogo.

O espaço foi concebido para valorizar três grandes eixos da identidade do concelho: a gastronomia autêntica, o património natural e a excelência desportiva, sendo os visitantes convidados a contactar de forma directa com produtos e experiências associadas ao território, numa abordagem de promoção que cruza degustação, conteúdos imersivos e interacção.

Entre os destaques está um carrinho de pão, onde os adeptos poderão provar o afamado Pão de Rio Maior, e há um vídeo imersivo dedicado às Salinas de Rio Maior, que é acompanhado de oferta de sal. A experiência inclui ainda um ‘videobooth’ que permitirá aos participantes simular uma corrida numa pista olímpica e descobrir mais sobre o Rio Maior Sports Centre.

Reconhecido como um dos mais modernos e polivalentes complexos desportivos da Europa, o Centro de Estágios de Rio Maior assume-se como um dos principais embaixadores do concelho, numa estratégia que articula desporto, turismo e valorização dos recursos locais.