Academia de Artes do Combate celebra graduações em Tomar

A Academia de Artes do Combate Street realizou recentemente mais uma sessão de graduações, assinalando um momento de grande significado para atletas, treinadores e comunidade envolvente

A Academia de Artes do Combate Street, integrada na associação Thomar Honoris, realizou recentemente mais uma sessão de graduações, assinalando um momento de grande significado para atletas, treinadores e comunidade envolvente. As graduações representam a evolução técnica dos atletas e também o compromisso, disciplina e valores que a academia procura transmitir diariamente.

A iniciativa contou com o apoio da Câmara de Tomar. A academia destaca que a parceria institucional reforça a importância do desporto e da formação cívica no desenvolvimento da comunidade local. Paralelamente, decorreu um Workshop de Defesa Pessoal, aberto à participação da população, que registou uma adesão significativa. A associação promete regressar em breve com novas iniciativas, mantendo o compromisso de envolver a comunidade através do desporto e da cultura.