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Desporto | 15-04-2026

Academia de Artes do Combate celebra graduações em Tomar

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A Academia de Artes do Combate Street realizou recentemente mais uma sessão de graduações, assinalando um momento de grande significado para atletas, treinadores e comunidade envolvente

A Academia de Artes do Combate Street, integrada na associação Thomar Honoris, realizou recentemente mais uma sessão de graduações, assinalando um momento de grande significado para atletas, treinadores e comunidade envolvente. As graduações representam a evolução técnica dos atletas e também o compromisso, disciplina e valores que a academia procura transmitir diariamente.

A iniciativa contou com o apoio da Câmara de Tomar. A academia destaca que a parceria institucional reforça a importância do desporto e da formação cívica no desenvolvimento da comunidade local. Paralelamente, decorreu um Workshop de Defesa Pessoal, aberto à participação da população, que registou uma adesão significativa. A associação promete regressar em breve com novas iniciativas, mantendo o compromisso de envolver a comunidade através do desporto e da cultura.

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