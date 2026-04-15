Desporto | 15-04-2026 07:00
Ginasta do Cartaxo conquista bronze no Campeonato da Europa de Tumbling
FOTO DR
Francisco Rodrigues, atleta do Ateneu Artístico Cartaxense, conquistou a medalha de bronze na disciplina de Tumbling no Campeonato da Europa de Ginástica.
Francisco Rodrigues, atleta do Ateneu Artístico Cartaxense, conquistou a medalha de bronze na disciplina de Tumbling no Campeonato da Europa de Ginástica. A competição decorreu no Portimão Arena, entre 8 e 12 de Abril. Em comunicado, o Ateneu Artístico Cartaxense congratulou o atleta pela conquista da medalha, destacando o empenho e a dedicação demonstrados ao longo do seu percurso desportivo.
Duarte Alface, também do clube cartaxense, representou igualmente a Seleção Nacional no escalão de juniores. A competição reuniu mais de 700 ginastas de 30 federações europeias, nas categorias de seniores, juniores e sub-21, com um elevado nível técnico ao longo das provas.
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