Ginasta do Cartaxo conquista bronze no Campeonato da Europa de Tumbling

Francisco Rodrigues, atleta do Ateneu Artístico Cartaxense, conquistou a medalha de bronze na disciplina de Tumbling no Campeonato da Europa de Ginástica. A competição decorreu no Portimão Arena, entre 8 e 12 de Abril. Em comunicado, o Ateneu Artístico Cartaxense congratulou o atleta pela conquista da medalha, destacando o empenho e a dedicação demonstrados ao longo do seu percurso desportivo.

Duarte Alface, também do clube cartaxense, representou igualmente a Seleção Nacional no escalão de juniores. A competição reuniu mais de 700 ginastas de 30 federações europeias, nas categorias de seniores, juniores e sub-21, com um elevado nível técnico ao longo das provas.