Torres Novas mantém liderança na Taça de Portugal de Triatlo

O Clube de Natação de Torres Novas manteve a liderança na Taça de Portugal de Triatlo após a terceira etapa, disputada a 12 de Abril em Monte Gordo, apesar de terminar na segunda posição colectiva. Os destaques individuais foram o segundo lugar de Gabriel Santos e o terceiro de Francisca Leirião, que subiu pela primeira vez ao pódio absoluto numa Taça de Portugal.

Catarina Santos terminou no quarto lugar na prova feminina, enquanto em masculinos, o atleta Rodrigo Narigueta foi sexto e o atleta Francisco Carvalho conquistou o oitavo lugar. Marina Duarte conquistou o 14.º lugar e fechou o segundo lugar geral da equipa, seguida de Gabriela Santos, no 15.º lugar. Na equipa masculina, Enzo Takanashi conquistou o 13.º lugar e fechou o segundo lugar colectivo, seguido do atleta Vasco Canadas, no 14.º lugar.