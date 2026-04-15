uma parceria com o Jornal Expresso
15/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 15-04-2026 10:00

Torres Novas mantém liderança na Taça de Portugal de Triatlo

Torres Novas mantém liderança na Taça de Portugal de Triatlo
FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Clube de Natação de Torres Novas manteve a liderança na Taça de Portugal de Triatlo após a terceira etapa, disputada a 12 de Abril em Monte Gordo, apesar de terminar na segunda posição colectiva.

O Clube de Natação de Torres Novas manteve a liderança na Taça de Portugal de Triatlo após a terceira etapa, disputada a 12 de Abril em Monte Gordo, apesar de terminar na segunda posição colectiva. Os destaques individuais foram o segundo lugar de Gabriel Santos e o terceiro de Francisca Leirião, que subiu pela primeira vez ao pódio absoluto numa Taça de Portugal.
Catarina Santos terminou no quarto lugar na prova feminina, enquanto em masculinos, o atleta Rodrigo Narigueta foi sexto e o atleta Francisco Carvalho conquistou o oitavo lugar. Marina Duarte conquistou o 14.º lugar e fechou o segundo lugar geral da equipa, seguida de Gabriela Santos, no 15.º lugar. Na equipa masculina, Enzo Takanashi conquistou o 13.º lugar e fechou o segundo lugar colectivo, seguido do atleta Vasco Canadas, no 14.º lugar.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região