Vitória de Santarém expõe crise e pede respostas à câmara

O presidente do Vitória de Santarém, António Pardelhas, foi à última reunião de câmara queixar-se da falta de resposta do município aos pedidos de apoio que têm sido feitos pela colectividade, que é uma referência nacional no futsal de formação e tem equipas seniores a disputar campeonatos nacionais da modalidade. O clube tem a sua sede em instalações municipais – no antigo jardim de infância do Sacapeito - que ficaram bastante danificadas com as intempéries do último Inverno, designadamente ao nível da cobertura, tectos e pavimentos.

António Pardelhas diz que os pedidos para realização de obras no edifício já vêm desde Junho de 2024, a que se somaram pedidos de apoio para as equipas seniores masculina e feminina feitos em Setembro de 2025 e de perdão da dívida de electricidade e água, enviado há um ano. “Por que é que estes pedidos ainda não foram tratados para serem deliberados em reunião de câmara?”, questionou o dirigente. Acrescentou que a falta de obras na sede levou a que as consequências dos temporais fossem de maior dimensão, o que vai encarecer acentuadamente a intervenção. E revelou que as dificuldades financeiras do clube motivaram as saídas, em Dezembro de 2025, do treinador e quatro jogadores da equipa sénior masculina, com evidente prejuízo no rendimento da equipa, que a partir daí não ganhou mais jogo nenhum na 3ª divisão nacional.

O líder do Vitória Clube de Santarém enumerou os vários apoios financeiros concedidos pelo município ao longo de vinte anos, que andam à volta de 332 mil euros no total, mais um apoio à actividade regular no valor global de 256 mil euros. E informou também que a secção de boxe, única no distrito, decidiu deixar o clube por falta de um ringue em condições para a prática da modalidade, várias vezes solicitado pela direcção e que, no máximo, custaria à volta de 20 mil euros. “É com muita tristeza que venho aqui pedir o que já foi pedido muitas vezes”, desabafou António Pardelhas com a voz embargada pela emoção, confessando que lhe “custa assistir à derrocada do Vitória”, “um clube com carisma, que tem honrado e dignificado os escalabitanos, Santarém e o distrito” e que merece ser olhado “com outros olhos”.



Apoios a caminho para obras e futsal sénior



O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), informou que na próxima reunião do executivo deve ser deliberado um apoio ao Vitória de Santarém na ordem dos 50 mil euros para obras na sede. Um valor revisto em alta tendo em conta os estragos recentes registados nas instalações e que visa garantir uma intervenção de fundo na cobertura. Vão ser também atribuídos 10 mil euros para apoiar o futsal sénior – que Pardelhas considerou escasso face aos custos das deslocações.

“Vamos fazer tudo ao nosso alcance para que continuem a vossa caminhada e para que o Vitória Clube de Santarém continue a orgulhar o concelho do ponto de vista desportivo”, garantiu João Leite, que também vincou que há outros apoios concedidos aos clubes pelo município para além dos financeiros, como a disponibilização de instalações para a prática desportiva, o que acontece também com outros emblemas de diferentes modalidades.