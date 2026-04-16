Nadadora Rafaela Mendes vai representar Portugal em prova internacional

A nadadora do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN), Rafaela Mendes, foi convocada para integrar a Seleção Nacional Júnior que vai competir na ORCA CUP, em Bratislava, na Eslováquia, entre os dias 1 e 3 de Maio, reforçando o seu percurso internacional numa fase decisiva da época.

A jovem atleta vai voltar a representar Portugal numa competição internacional, onde irá disputar as provas de 50, 100 e 200 metros costas, bem como os 50 e 100 metros mariposa. Na comitiva nacional segue também o treinador do CNTN, acompanhando a atleta nesta importante etapa competitiva. Esta participação surge a pouco mais de dois meses dos Campeonatos da Europa de Juniores e além desta convocatória, Rafaela Mendes foi também chamada para o estágio de avaliação e preparação promovido pela Federação Portuguesa de Natação, que decorre entre os dias 15 e 17 de Maio.

Paralelamente, o CNTN teve cinco nadadores infantis convocados para o estágio de capacitação de Infantis, em Coruche, nos dias 11 e 12 de Abril. Destes, estiveram presentes Laura Correia, Salvador Vieira e Rodrigo Alegria, que participaram em diversas avaliações e testes, num momento que visou também fortalecer o espírito de grupo entre os jovens atletas.