Circuito mundial de teqball chega a Azambuja

A segunda etapa do Portugal Teqball Tour 2026 vai ser disputada no sábado, 18 de Abril, no Pavilhão Municipal de Azambuja. A prova conta com atletas nacionais e internacionais e tem início marcado para as 10h00, com várias categorias em disputa.

A competição integra o circuito internacional da modalidade e contribui para a classificação no ranking oficial da Federação Internacional de Teqball (FITEQ). Durante o evento, também estará disponível uma Fun Zone aberta à comunidade, onde os visitantes poderão experimentar a modalidade e interagir com os atletas. A partir das 15h00, o evento ganha animação musical com o DJ M&M.

O teqball é uma modalidade emergente que combina elementos do futebol e do ténis de mesa, com crescimento expressivo a nível mundial. Em comunicado, a Junta de Freguesia de Azambuja refere a importância do evento para a diversificação da oferta desportiva local, para o desenvolvimento desportivo e aproximação da população com novas modalidades.