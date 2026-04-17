Lezíria entre as primeiras do país a testar novo escudo digital no SNS

A ULS da Lezíria está na linha da frente da cibersegurança no Serviço Nacional de Saúde, ao integrar o grupo restrito das três primeiras unidades do país a implementar o novo modelo de resiliência ciberorganizacional promovido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), no âmbito do exercício “Ciber Saúde 2026”. A iniciativa decorreu no dia 26 de Fevereiro, na FIL, em Lisboa, e reuniu várias entidades do sector da saúde com o objectivo de testar a capacidade de resposta das instituições perante ameaças digitais e garantir a continuidade de serviços críticos. A participação da ULS da Lezíria neste grupo pioneiro é vista como um sinal claro da aposta da instituição na modernização tecnológica e na segurança da informação.

Em representação da unidade estiveram Pedro Teixeira, director do Serviço de Gestão de Tecnologias de Informação, e Artur Botas, especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação, que participaram nos testes de resiliência e na validação de procedimentos internos. Segundo a ULS da Lezíria, esta presença permitiu reforçar protocolos, consolidar boas práticas e preparar o caminho para uma implementação gradual desta estratégia em todo o ecossistema do SNS. O exercício “Ciber Saúde 2026” procura dotar as instituições de saúde de ferramentas avançadas de prevenção, detecção e resposta a incidentes cibernéticos, através de simulações e testes de stress.

Para a administração da ULS, estar entre os primeiros a adoptar este modelo traduz uma postura preventiva na gestão de risco e um reforço na protecção da informação clínica dos cidadãos. “A tecnologia ao serviço da saúde só é verdadeiramente eficaz quando é segura. Ser pioneiro nesta área é reforçar a confiança dos nossos utentes e assegurar a integridade dos serviços que prestamos”, sublinha Pedro Teixeira.