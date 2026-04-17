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Desporto | 17-04-2026 07:00

Tiro com arco RCS conquista dois pódios no campeonato de campo

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O atleta José Piteira venceu em BHR júnior masculino e Luís Rodrigues alcançou o 3.º lugar em BU adulto masculino.

O Rugby Clube de Santarém conquistou dois lugares no pódio na prova de campo de Tiro com Arco decorrida a 12 de Abril, na Tapada Nacional de Mafra. O atleta José Piteira venceu em BHR júnior masculino e Luís Rodrigues alcançou o 3.º lugar em BU adulto masculino.
O Rugby Clube de Santarém terminou a prova no 7º lugar geral, numa competição que contou com a participação de 12 clubes a nível nacional.

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