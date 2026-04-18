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Desporto | 18-04-2026 07:00

Alhandra Sporting Club conquista 2.º lugar no Torneio de Natação Adaptada de Estarreja

Alhandra Sporting Club conquista 2.º lugar no Torneio de Natação Adaptada de Estarreja
Foto ASC
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Clube obteve 30 recordes pessoais e 2 recordes nacionais.

A Secção de Natação e Triatlo do Alhandra Sporting Club, de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, deu mais uma demonstração de excelência competitiva na IV Torneio de Natação Adaptada de Estarreja, realizado no dia 12 de Abril, em Estarreja.
No Complexo de Desporto e Lazer de Estarreja, os atletas do clube protagonizaram uma prestação marcada pela consistência, superação e espírito de equipa, valores que continuam a definir o percurso desta formação. O resultado colectivo da equipa resultou num 2.º lugar, com 464 pontos, numa competição onde o Feira Viva conquistou o 1.º lugar (1059 pontos) e a ADADA Porto fechou o pódio na 3.ª posição (427 pontos). A nível individual os números reforçam o impacto da participação: a equipa regressou com 22 TAC’s e 30 recordes pessoais, num sinal de evolução e ambição crescente. A atleta Maria Inês Cristóvão esteve em destaque ao bater dois recordes nacionais: 50 metros bruços (SB6 PC) – 01:05,64 e nos 100 metros bruços (SB6 PC) – 02:21,48.

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