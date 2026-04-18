União Desportiva do Quintanilho quer desviar os jovens dos ecrãs e estimula o convívio entre gerações

A União Desportiva Cultural e Social do Quintanilho (UDCSQ), em Vialonga, continua a formar crianças e jovens no ténis. Todos os domingos de manhã, das 9h00 às 12h00, decorrem os treinos no campo da colectividade, onde actualmente se reúnem 16 alunos distribuídos por três turmas, com idades que vão dos seis aos 16 anos. Entre eles está o filho de Paulo Madeira, vice-presidente do clube e responsável pela secção de ténis, que aos seis anos já começa a dar os primeiros passos na modalidade.

A secção conta com a colaboração do Alverca Ténis Clube, que fornece parte do material e oferece descontos aos sócios do Quintanilho nas suas aulas. A UDCSQ organiza os torneios de ténis do Xira, destinados às crianças, e três torneios com bola normal, complementados por uma competição aberta a todos no dia seguinte. O clube segue a metodologia internacional Play and Stay, que adapta o material e a velocidade das bolas à idade e ao nível de cada aluno. Para os mais novos são usadas bolas mais lentas, que ajudam a desenvolver a técnica. À medida que evoluem, os alunos passam para a turma das bolas normais.

“A formação do ténis em Portugal não pode partir da ideia de que vamos começar e já ter aqui o próximo Djokovic, o próximo Sinner ou o próximo Alcaraz. Temos de trabalhar com uma base muito alargada de miúdos para um dia termos um possível top 100 mundial”, sublinha Paulo Madeira, que está a terminar a formação para treinador oficial de nível 1, com certificação do IPDJ.

Jogar ténis em vez de olhar para o ecrã

O padel pode estar a desviar alguns adultos do ténis, por ser mais simples começar a gostar da modalidade, considera Paulo Madeira. “No ténis é mais fácil desistir porque é preciso capacidade física, é tecnicamente exigente e é preciso mexermo-nos muito para chegarmos à bola em condições e pôr a bola em condições do lado de lá da rede”, explica.

Para o formador, o importante é tirar os jovens de casa ao domingo de manhã, afastá-los dos ecrãs e pô-los a mexer, uma vez que o ténis é bom para a coordenação motora. A colectividade tem um campo de ténis disponível, o que também limita o número de praticantes, mas Paulo Madeira tem planeado aumentar para dois campos. A agremiação está a preparar uma candidatura ao Programa de Apoio ao Movimento Associativo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para obras na sala de pilates/ténis de mesa, para que, quando chove, os alunos de ténis possam fazer exercícios de condição física em vez de ficarem parados.

Direcção promove torneios e convívio

Manter vivo o espírito com que a colectividade foi criada é o principal objectivo da direcção da UDCSQ. A garantia é deixada por Rui Brioso, presidente da colectividade há vários anos, que destaca o papel do clube como espaço de encontro, convívio e prática desportiva para várias gerações. As instalações onde funciona actualmente a colectividade resultam de um terreno cedido pela câmara em direito de superfície ao clube, permitindo o desenvolvimento de diversas actividades ao longo das últimas décadas.

Para além do ténis, no Quintanilho joga-se ténis de mesa aos domingos à tarde e realizam-se torneios internos, individuais e por equipas. Aos sábados e domingos, os sócios convivem no bar e, da parte da tarde, joga-se xadrez e damas. Há ainda torneios regulares de sueca e de dominó múltiplos de cinco. Às terças-feiras decorrem ao final da tarde as aulas de pilates.

Uma das iniciativas que tem vindo a ganhar destaque é o Torneio Atleta Completo, que reúne as várias modalidades e procura incentivar a participação dos associados. São atribuídos pontos aos participantes de acordo com os resultados, mas também com o objectivo de incentivar a prática entre diferentes idades. No dia 23 de Maio celebra-se o aniversário do clube, ocasião em que todos os anos se cantam os parabéns, se abre o bolo e se realiza a sessão solene com convidados e sócios.