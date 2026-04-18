Vale de Óbidos recebe 27.ª Légua e torneio de atletismo

A Junta de Freguesia de Rio Maior organiza no dia 26 de Abril o Torneio de Atletismo das Freguesias de Rio Maior "Jorge Miguel" e a 27.ª Légua de Vale de Óbidos, com provas para diversos escalões etários e almoço convívio no final.

Com concentração marcada na Rua da Associação a partir das 9h30, o programa arranca com uma caminhada, seguindo-se as provas de competição. O dia de provas está aberto a todos os atletas, com prémios atribuídos aos cinco primeiros classificados de cada escalão e às cinco melhores equipas. O dia encerra com almoço convívio às 13h00. O evento tem organização da ComVida Rio Maior, da DESMOR, do Clube de Natação Rio Maior e da Junta de Freguesia de Rio Maior.