Tiago Ramos conquista bronze na Bélgica e reforça talento formado em Tomar
Ginasta Tiago Ramos subiu ao pódio na Taça do Mundo de Ginástica Acrobática, em Puurs-Sint-Amands, na Bélgica, conquistando uma medalha de bronze numa das mais prestigiadas provas internacionais da modalidade.
Tiago Ramos voltou a dar provas do seu valor no panorama internacional da ginástica acrobática ao conquistar a medalha de bronze na Taça do Mundo realizada em Puurs-Sint-Amands, na Bélgica. O atleta, de 21 anos, integrou o grupo masculino português que alcançou o terceiro lugar no exercício combinado, confirmando a qualidade de uma geração que continua a afirmar-se além-fronteiras. A competição foi disputada entre 10 e 12 de Abril e o grupo formado por Gonçalo Parreira, Miguel Lopes, Tiago Ramos e Vítor Silva somou 27,080 pontos, resultado que valeu a subida ao pódio e contribuiu para o balanço positivo da selecção nacional.
Portugal regressou de Puurs com duas medalhas de bronze, num desempenho que voltou a colocar a ginástica acrobática portuguesa em evidência no circuito internacional. cCom um percurso iniciado no Ginásio Clube de Tomar e actualmente ao serviço da Associação Desportiva Parque das Nações, em Lisboa, Tiago Ramos representa um exemplo de continuidade competitiva e evolução desportiva. A medalha agora alcançada numa Taça do Mundo confirma não só o seu crescimento individual, mas também a importância da formação feita nos clubes que alimentam a modalidade com atletas capazes de chegar aos grandes palcos.