Tomar recebe Final Four da Taça de Portugal e meias-finais de luxo no hóquei em patins

Tomar volta a afirmar-se como palco maior do hóquei em patins nacional. A apresentação oficial da Final Four da Taça de Portugal, realizada no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, serviu para lançar a prova que se disputa nos dias 25 e 26 de Abril e para definir, por sorteio, os duelos das meias-finais masculinas e femininas. A sessão contou com a presença do presidente da Federação de Patinagem de Portugal, Luís Sénica, do presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, e de representantes dos oito clubes apurados para esta fase decisiva da competição.

Na prova masculina, o sorteio reservou dois encontros de peso para o feriado de 25 de Abril. O OC Barcelos mede forças com o SL Benfica às 16h30, seguindo-se, às 19h30, o embate entre o CD Póvoa e o Sporting CP, actual detentor do troféu. A final masculina está marcada para o dia 26 de Abril, às 18h00. Na vertente feminina, que ganha nesta edição especial destaque conjunto nesta fase da prova, o Parede FC vai defrontar o Stuart HC Massamá, enquanto a AD Sanjoanense/Delba terá pela frente o SL Benfica.

A realização da Final Four em Tomar resulta de um protocolo celebrado entre a Federação de Patinagem de Portugal e o município, reforçando a ligação da cidade a grandes eventos da modalidade. Depois de ter acolhido a Elite Cup entre 2021 e 2023 e, no último ano, a Supertaça, o concelho volta a ser chamado a receber uma das competições mais importantes do calendário nacional. Para Tiago Carrão esta aposta representa o reconhecimento da capacidade organizativa do concelho, valorizando as infra-estruturas desportivas existentes e o dinamismo do movimento associativo local, num território onde o hóquei em patins mantém uma forte tradição.

