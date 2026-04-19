Vila Chã de Ourique entra no circuito do Backyard Ultra com prova em Maio

Vila Chã de Ourique recebe no dia 23 de Maio a Backyard Trilho dos Cágados, uma prova oficial de corrida trail integrada no calendário da modalidade e disputada no exigente formato Backyard Ultra. A iniciativa convida os participantes a superar os próprios limites num percurso circular de 6,706 quilómetros, que tem de ser concluído no espaço de uma hora para permitir nova partida. O evento apresenta quatro categorias de participação, ajustadas a diferentes níveis de preparação. Os atletas podem optar por completar três voltas, por 12 euros, com 22 vagas disponíveis, seis voltas, por 15 euros, com 16 vagas, ou 12 voltas, por 25 euros, com 41 vagas. Existe ainda a categoria Ultra, sem limite de distância, com inscrição de 50 euros e 23 vagas, reservada aos mais resistentes. Nesta vertente, a prova só termina quando restar apenas um atleta capaz de concluir uma volta dentro do tempo regulamentar.

A inscrição inclui dorsal, abastecimentos, acesso a banhos, seguro de acidentes pessoais e seguro de responsabilidade civil. Os participantes inscritos nas provas de 3, 6 e 12 voltas recebem ainda uma t-shirt, enquanto os atletas da categoria Ultra terão direito também a uma sweatshirt. A organização prevê a atribuição de troféus aos três primeiros classificados masculinos e femininos em todas as categorias. Aberta a atletas com 16 ou mais, a Backyard Trilho dos Cágados inspira-se no formato criado por Lazarus Lake, conhecido por juntar resistência, estratégia e capacidade de superação num ambiente simultaneamente competitivo e de convívio.