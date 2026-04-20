Thomar Athletics com bons resultados em provas nacionais

A equipa feminina do Thomar Athletics conquistou o 3º lugar colectivo no Campeonato Nacional de Milha - 1609m, que se disputou em Eiras, Coimbra. Na vertente masculina, a equipa do Thomar Athletics foi 7ª classificada, com a equipa veterana a subir também ao 3º lugar da classificação no escalão, com destaque para o título de vice-campeão Nacional M55 de Álvaro Soares.

O Thomar Athletics esteve também na Granja, Castro D'Aire, a competir no Campeonato Nacional de Montanha - Up & Down, prova da Taça do Mundo de Corrida de Montanha, com a equipa masculina a ser 4ª classificada. Individualmente destaque para Cátia Mendes (5ª da geral feminina) e Ricardo Fonseca (9º masculino) ambos em luta pela presença no Campeonato Europeu de Montanha, em Junho. André Brás e Hugo Machado foram vice-campeões nacionais em Sub-23 e M50, respectivamente.

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