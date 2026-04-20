uma parceria com o Jornal Expresso
20/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 20-04-2026

Thomar Athletics com bons resultados em provas nacionais

1 / 6
Thomar Athletics com bons resultados em provas nacionais
2 / 6
Thomar Athletics com bons resultados em provas nacionais
3 / 6
Thomar Athletics com bons resultados em provas nacionais
4 / 6
Thomar Athletics com bons resultados em provas nacionais
5 / 6
Thomar Athletics com bons resultados em provas nacionais
6 / 6
Thomar Athletics com bons resultados em provas nacionais
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A equipa feminina do Thomar Athletics conquistou o 3º lugar colectivo no Campeonato Nacional de Milha , que se disputou em Eiras, Coimbra.

A equipa feminina do Thomar Athletics conquistou o 3º lugar colectivo no Campeonato Nacional de Milha - 1609m, que se disputou em Eiras, Coimbra. Na vertente masculina, a equipa do Thomar Athletics foi 7ª classificada, com a equipa veterana a subir também ao 3º lugar da classificação no escalão, com destaque para o título de vice-campeão Nacional M55 de Álvaro Soares.
O Thomar Athletics esteve também na Granja, Castro D'Aire, a competir no Campeonato Nacional de Montanha - Up & Down, prova da Taça do Mundo de Corrida de Montanha, com a equipa masculina a ser 4ª classificada. Individualmente destaque para Cátia Mendes (5ª da geral feminina) e Ricardo Fonseca (9º masculino) ambos em luta pela presença no Campeonato Europeu de Montanha, em Junho. André Brás e Hugo Machado foram vice-campeões nacionais em Sub-23 e M50, respectivamente.

FOTOS DR

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região