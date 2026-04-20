UD Santarém assinala internacionalização de atleta Bura pela Guiné-Bissau
Clube destacou o 39º jogo do atleta pela sua seleção nacional com uma troca simbólica de camisolas.
A UD Santarém assinalou um momento de orgulho para o clube ao homenagear o jogador Bura pela sua 39ª internacionalização ao serviço da seleção da Guiné-Bissau. A distinção foi marcada com uma troca simbólica de camisolas entre o atleta e o presidente do clube, num gesto que pretendeu reconhecer o percurso internacional do jogador e o seu contributo para a valorização da equipa escalabitana.
O atleta Bura representou a seleção guineense nos últimos jogos internacionais de Março, tendo sido titular nos dois encontros particulares disputados contra a seleção de Burkina Faso. A direcção da União Desportiva de Santarém destacou o feito como um reflexo do "talento, dedicação e compromisso" do atleta, considerando que a internacionalização do jogador representa também um motivo de orgulho para o clube e para a cidade.