uma parceria com o Jornal Expresso
20/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 20-04-2026 12:00

UD Santarém assinala internacionalização de atleta Bura pela Guiné-Bissau

Foto do facebook da UD Santarem
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Clube destacou o 39º jogo do atleta pela sua seleção nacional com uma troca simbólica de camisolas.

A UD Santarém assinalou um momento de orgulho para o clube ao homenagear o jogador Bura pela sua 39ª internacionalização ao serviço da seleção da Guiné-Bissau. A distinção foi marcada com uma troca simbólica de camisolas entre o atleta e o presidente do clube, num gesto que pretendeu reconhecer o percurso internacional do jogador e o seu contributo para a valorização da equipa escalabitana.
O atleta Bura representou a seleção guineense nos últimos jogos internacionais de Março, tendo sido titular nos dois encontros particulares disputados contra a seleção de Burkina Faso. A direcção da União Desportiva de Santarém destacou o feito como um reflexo do "talento, dedicação e compromisso" do atleta, considerando que a internacionalização do jogador representa também um motivo de orgulho para o clube e para a cidade.

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região