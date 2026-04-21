Academia de Arco e Besta de Tomar arrecada três medalhas em Ourém

Arqueiros da Academia de Arco e Besta Históricos, de Tomar, conquistaram três medalhas na 2.ª prova do Campeonato Bowhunter/Caça FABP25, realizada no dia 19 de Abril em Ourém. Carla Paes e Filipe Dias venceram ambos na categoria Historical Bow, nas suas categorias, e Pedro Gil ficou em segundo lugar.

A competição, organizada pela Juventude Ouriense no formato Hunting IFAA, reuniu atletas de elevado nível que contribuíram para um evento com qualidade competitiva. Hugo Paes e Eugénio Moura completaram a equipa tomarense, terminando na 4.ª e 8.ª posições. Com este desempenho, a Academia alcançou ainda o 4.º lugar na classificação colectiva.

Em comunicado, a Academia de Arco e Besta históricos, da Thomar Honoris, felicitou os seus atletas pelo esforço desenvolvido ao longo da competição, elogiando o empenho e dedicação à equipa. Por fim, destacaram a qualidade de organização do evento, apontando para o nível técnico e para o ambiente de convívio no decorrer da competição.