Académica de Santarém campeã distrital de juniores em futebol

A Académica de Santarém conquistou o campeonato distrital da 1ª divisão de juniores em futebol, quando faltam disputar três jornadas e o clube escalabitano ainda tem um jogo em atraso. Os jovens escalabitanos venceram no fim de semana o Ouriense por 3-0 e beneficiaram da derrota do segundo classificado, o Samora Correia, por 3-2 em Fátima, para fazerem a festa. A Académica de Santarém soma 45 pontos em 18 jogos e o Samora Correia conta com 36 em 19 desafios, tendo os academistas vantagem em caso de empate pontual no final da prova.

“Há vitórias. E depois há momentos épicos. E o que vivemos foi épico em toda a linha Épico porque somos campeões de juniores. Épico porque, na próxima época, vamos ter equipas nos campeonatos nacionais em Sub-15, Sub-17 e Sub-19. E isso, não é para todos. Está ao alcance de uma pequena elite em Portugal. E nós estamos lá. Com orgulho. Com trabalho. Com muita raça. E, sejamos honestos, com algumas noites mal dormidas dos pais, dos treinadores e de quem lava equipamentos”, escreveu a direcção da Académica de Santarém nas redes sociais.