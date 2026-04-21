Atletas da Golegã sagram-se campeãs regionais de padel

Ana Fernandes e Teresa Gomez, atletas formadas no Clube de Padel da Golegã, conquistaram o título de campeãs regionais absolutas na categoria F6 dos Campeonatos Regionais de Padel da Zona Centro. A competição, que reuniu dezenas de duplas, decorreu de 16 a 19 de Abril nas instalações do clube Dez por Vinte, em Santarém.

Em comunicado, o Clube de Padel da Golegã refere que a vitória na competição é o resultado da qualidade do trabalho e formação das atletas e aponta este título como um motivo de orgulho para a comunidade desportiva local.