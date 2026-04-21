uma parceria com o Jornal Expresso
21/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 21-04-2026 10:00

Atletas da Golegã sagram-se campeãs regionais de padel

Atletas da Golegã sagram-se campeãs regionais de padel
FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Ana Fernandes e Teresa Gomez, atletas formadas no Clube de Padel da Golegã, conquistaram o título de campeãs regionais absolutas na categoria F6 dos Campeonatos Regionais de Padel da Zona Centro.

Ana Fernandes e Teresa Gomez, atletas formadas no Clube de Padel da Golegã, conquistaram o título de campeãs regionais absolutas na categoria F6 dos Campeonatos Regionais de Padel da Zona Centro. A competição, que reuniu dezenas de duplas, decorreu de 16 a 19 de Abril nas instalações do clube Dez por Vinte, em Santarém.
Em comunicado, o Clube de Padel da Golegã refere que a vitória na competição é o resultado da qualidade do trabalho e formação das atletas e aponta este título como um motivo de orgulho para a comunidade desportiva local.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região