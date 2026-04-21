Desporto | 21-04-2026 10:00
Atletas da Golegã sagram-se campeãs regionais de padel
FOTO DR
Ana Fernandes e Teresa Gomez, atletas formadas no Clube de Padel da Golegã, conquistaram o título de campeãs regionais absolutas na categoria F6 dos Campeonatos Regionais de Padel da Zona Centro.
Ana Fernandes e Teresa Gomez, atletas formadas no Clube de Padel da Golegã, conquistaram o título de campeãs regionais absolutas na categoria F6 dos Campeonatos Regionais de Padel da Zona Centro. A competição, que reuniu dezenas de duplas, decorreu de 16 a 19 de Abril nas instalações do clube Dez por Vinte, em Santarém.
Em comunicado, o Clube de Padel da Golegã refere que a vitória na competição é o resultado da qualidade do trabalho e formação das atletas e aponta este título como um motivo de orgulho para a comunidade desportiva local.
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