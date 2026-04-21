Desporto | 21-04-2026 12:02
Atletas do clube karate Aveiras de Cima conquistam pódios no campeonato nacional
Equipas juvenis feminina e masculina do clube de Aveiras de Cima alcançaram dois pódios no campeonato nacional que reuniu 473 atletas.
As equipas juvenis feminina e masculina do clube Karate Aveiras de Cima, concelho de Azambuja, conquistaram dois terceiros lugares no Campeonato Nacional de Clubes de Karaté, realizado no sábado, 18 de Abril, na Póvoa de Varzim.
Pela equipa juvenil masculina subiram ao pódio os atletas Rodrigo Rodrigues, Rafael Isidoro e Santiago Torres, e pela feminina as atletas Alícia Sandoval, Beatriz Santos, Lara Lucas e Victorya Rodrigues.
Esta competição reuniu 473 atletas, em representação de 128 clubes de todo o país, nos vários escalões competitivos.
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