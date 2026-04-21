Trabalhos adicionais e prazo alongado na construção da Academia de Futebol de Santarém

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a contratualização de trabalhos complementares de construção da Academia de Futebol de Santarém, num valor total de 204.454 euros, acrescido de IVA, bem como a prorrogação do prazo de execução da empreitada, pelo prazo de 45 dias. O final da empreitada, que decorre nas proximidades do complexo aquático municipal, está agora apontado para dia 3 de Julho de 2026.

Na informação técnica apreciada pelo executivo camarário refere-se que o motivo dos trabalhos complementares surgiu pelo facto de não estar prevista a remoção das terras de escavação, o que iria originar também trabalhos complementares, motivo pelo qual se optou por alterar as cotas. Fez-se uma compensação entre as escavações e aterros, de modo a economizar nos trabalhos que teriam de ser contratualizados. Verificou-se também que as terras da escavação que estavam previstas para o aterro não tinham qualidade para tal, pois são terras argilosas e lodos. Ainda segundo o mesmo documento, os projectistas fizeram os acertos das cotas, bem como a quantificação das quantidades a contratualizar de modo a economizar e melhorar as condições da empreitada, face ao nível freático.

O pagamento dos trabalhos complementares identificados é da responsabilidade da Câmara de Santarém, dona da obra, “uma vez que no decorrer dos trabalhos foram detectadas diversas situações, relativas a trabalhos não previstos no contrato e que se consideram necessários para a conclusão da empreitada”, justifica-se na informação.

A obra arrancou em Junho de 2025 com um prazo de execução definido de 11 meses, mas os trabalhos não têm corrido bem. O mau tempo e as características dos terrenos não ajudaram. No final de 2025, com mais de metade do prazo cumprido, apenas estavam executados cerca de 10% do total da empreitada, o que mereceu críticas e questões da oposição.

Recorde-se que a Câmara de Santarém lançou, no dia 16 de Junho de 2025, a primeira pedra da futura Academia de Futebol, um projecto de cerca de 4,3 milhões de euros que integra a primeira fase da Cidade Desportiva do concelho, em terrenos junto ao complexo aquático municipal. O projecto da Cidade Desportiva será desenvolvido em três fases, com um horizonte de execução de sete a oito anos. A primeira fase inclui a construção de três campos: um de futebol de sete, outro de nove e um de onze, além de infraestruturas de apoio, como balneários, salas de conferência e bancadas. Os equipamentos estão destinados à formação de atletas e à realização de eventos nacionais e internacionais e resultam de uma parceria com a Associação de Futebol de Santarém e a Federação Portuguesa de Futebol. A Federação Portuguesa de Futebol apoia o projecto com 600 mil euros e o restante montante é garantido pelo município através de crédito bancário.