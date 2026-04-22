Paço dos Negros disputa final da Taça Inatel este sábado na Azinhaga

A equipa sénior da ADCR Paço dos Negros defronta no sábado, 25 de Abril, a Sociedade Recreativa Cruzamento Pegões na final da Taça da Fundação INATEL, encontro que terá lugar na Azinhaga. O clube do concelho de Almeirim acredita no trabalho desenvolvido ao longo da época e garante que vai lutar para trazer o troféu para casa.

A direcção e equipa técnica sublinham que se trata de uma final entre duas formações competitivas, prevendo um jogo equilibrado e exigente. O grupo tem vindo a preparar o encontro com intensidade e apela ao apoio dos adeptos.

O autocarro que transporta jogadores e simpatizantes parte do complexo desportivo de Paço dos Negros pelas 10h30, numa iniciativa que pretende reforçar a presença de apoio nas bancadas da Azinhaga.

A ADCR Paço dos Negros deixa o convite à comunidade para acompanhar a equipa e ajudar a criar um ambiente favorável na derradeira partida da competição.