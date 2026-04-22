Sortes diferentes para equipas da região no Campeonato de Portugal em futebol

O FC Alverca B esteve até à última jornada a lutar pela fase de promoção à Liga 3 em futebol, acabando por ficar em terceiro em igualdade pontual com o Malveira, que ficou em segundo e garantiu o lugar. Na última jornada ambas as equipas venceram e somaram 47 pontos ao fim de 26 jornadas na Série D, ganha pelo Louletano.

Na Série C, o Centro Desportivo de Fátima garantiu a manutenção na última jornada ao golear o Benfica de Castelo Branco por 4-1, enquanto o Grupo Desportivo de Samora Correia, apesar da vitória por 4-2 frente ao União da Serra, não conseguiu fugir à descida. O CD Fátima ficou em oitavo lugar entre 14 equipas, com 32 pontos. O GD Samora Correia somou 29 pontos e acabou em 11º lugar, num campeonato em que desciam os cinco últimos.