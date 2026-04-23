Doze títulos distritais para o Clube de Ginástica de Torres Novas

O Clube de Ginástica de Torres Novas foi o clube que conquistou mais títulos no Campeonato Distrital da 1.ª e 2.ª divisão de Ginástica Artística Feminina.

O Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN) foi o clube que conquistou mais títulos no Campeonato Distrital da 1.ª e 2.ª divisão de Ginástica Artística Feminina, realizado no Ginásio Municipal de Torres Novas a 19 de Abril. No total, o clube arrecadou 12 títulos de campeão distrital, afirmando-se como a grande força da competição.

Helena Biléu, no escalão de iniciadas, foi uma das protagonistas do dia, conquistando o título distrital no all-around, solo, trave e saltos, tendo ainda subido ao segundo lugar nas paralelas. No escalão de juvenis, Nova Treudeux venceu o all-around, solo, trave e saltos e terminando no segundo lugar nas paralelas. Já no escalão de juniores, Mia Miele sagrou-se campeã distrital nas paralelas e na trave, alcançando ainda o segundo lugar no all-around, solo e saltos.

Para além dos títulos distritais, Helena Biléu e Nova Treudeux receberam ainda o título de campeãs territoriais, atribuído às melhores ginastas em competição por escalão entre os três distritos envolvidos. O clube de Torres Novas foi o único a conquistar dois títulos territoriais, reforçando a superioridade demonstrada ao longo de toda a prova. Todas as ginastas do CGTN da 2ª divisão garantiram o apuramento para o campeonato nacional, que se realiza em Anadia no dia 30 de Junho, à excepção de Constança Lopes, ginasta sénior que não pôde competir devido a uma lesão contraída no treino.

A prova de dia 19 de abril contou com o apoio do Município de Torres Novas em colaboração com as Associações de Ginástica de Santarém, Leiria e Setúbal.