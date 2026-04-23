Equipa do Entroncamento é vice-nacional em kata

A equipa feminina do Shoto Karate Hinotorido do Entroncamento conquistou o título de vice-campeã nacional em Kata Cadetes/Juniores no Campeonato Nacional de Karate de Clubes, realizado na Póvoa de Varzim. Bruna Roldão, Marina Santos e Maria Henriques subiram ao pódio e trouxeram para o Entroncamento um resultado de grande prestígio no karate nacional.

Na vertente de Kumite, a participação foi igualmente positiva, com a equipa a obter a 5.ª posição do país numa prova que reuniu clubes de todo o território nacional. Um resultado que confirma o elevado nível competitivo do grupo, o seu espírito de superação e a coesão que tem vindo a ser construída dentro do tatami. O clube destacou o empenho, a disciplina e a dedicação das atletas e da equipa técnica, contribuindo para a visibilidade desta arte marcial ao nível nacional.