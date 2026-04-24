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Desporto | 24-04-2026 16:49

Associação 8 de Fogo sagra-se campeã distrital de Lisboa em Pool PT

Associação 8 de Fogo sagra-se campeã distrital de Lisboa em Pool PT
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Associação 8 de Fogo, de Vialonga, conquistou o título de campeã distrital de Lisboa na 2.ª divisão de Pool PT, após uma prestação marcada pela consistência e espírito de equipa.

A Associação 8 de Fogo, sediada em Vialonga, sagrou-se campeã distrital de Lisboa na modalidade de Pool PT, 2.ª divisão.
Nesta competição, os atletas demonstraram um «desempenho excepcional», reforçando o papel da associação na promoção do bilhar e do desporto local.
A prova decorreu no dia 22 de Abril e contou com a vitória dos atletas Fábio Nunes, Paulo Nunes, Bruno Oliveira, Daniel Ribeiro, Sérgio Pacheco e Rui Ribeiro.
«Esta vitória não é apenas um troféu na nossa vitrina; é o culminar de meses de trabalho árduo, sacrifício e uma vontade inabalável de vencer. Aos nossos atletas, o nosso mais profundo agradecimento. Levaram o nome da nossa associação e da freguesia de Vialonga ao topo do distrito, com brio e desportivismo», sublinha a associação.

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