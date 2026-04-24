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Desporto | 24-04-2026

Associação Distrital Amicale Karaté distingue mestre Carlos Dias

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A Associação Distrital Amicale Karaté realizou mais um estágio internacional em Santarém, onde este ano foi decidido proceder à atribuição da graduação de 8º Dan ao director técnico, o sensei Carlos Dias.

A Associação Distrital Amicale Karaté realizou mais um estágio internacional em Santarém, onde este ano foi entendimento dos mestres que o ministravam proceder à atribuição da graduação de 8º Dan ao director técnico, o sensei Carlos Dias. Segundo explica a associação, tratou-se de um reconhecimento por quem foi o pioneiro do Karaté-Do no distrito e ao longo de 50 anos tem vindo a praticar e desenvolver a modalidade: primeiro como praticante, em que foi diversas vezes campeão nacional e conquistou alguns títulos internacionais; e depois como instrutor e formador de pessoas, com atribuição de cerca de 260 cintos negros nestas décadas enquanto director técnico, tendo a associação as mais altas graduações dos seus treinadores reconhecidas pela Federação Nacional de Karaté de Portugal.
De entre as diversas actividades que compõem o calendário anual da Associação Distrital Amicale Karaté, uma das mais relevantes é o estágio internacional, iniciativa que tem contado com mestres de reputação mundial e é sempre realizado em Santarém, promovendo igualmente a cidade e trazendo um elevado número de atletas e acompanhantes.
Esta associação desportiva conta já com 45 anos de existência a promover a prática do Karaté Shotokan, tendo actualmente diversos centros de prática espalhados pelo distrito de Santarém, nomeadamente em: Santarém, Almeirim, Alpiarça, Alcanena, Fazendas de Almeirim, Benfica do Ribatejo, Coruche e Pedreiras. Desenvolve ainda actividade em Valado dos Frades e no Algarve, em Almancil, Ferreiras e Portimão. No total tem cerca de 350 praticantes no activo, com idades entre os 5 e os 75 anos .

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