Basket Club e Politécnico de Tomar unidos para conciliar desporto e vida académica

O Basket Club de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar assinaram um protocolo de cooperação que visa conciliar a prática desportiva com o percurso académico dos atletas do clube.

O Basket Club de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar assinaram um protocolo de cooperação que visa conciliar a prática desportiva com o percurso académico dos atletas do clube. O acordo prevê a criação de condições que facilitem essa conciliação, numa lógica de formação integral dos jovens estudantes-atletas.

Para o Basket Club de Tomar, o acordo representa "um passo estratégico na consolidação do seu projecto formativo", proporcionando aos atletas oportunidades de crescimento académico e profissional para além do sucesso desportivo.