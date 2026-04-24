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Desporto | 24-04-2026 15:00

Basket Club e Politécnico de Tomar unidos para conciliar desporto e vida académica

Basket Club e Politécnico de Tomar unidos para conciliar desporto e vida académica
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O Basket Club de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar assinaram um protocolo de cooperação que visa conciliar a prática desportiva com o percurso académico dos atletas do clube.

O Basket Club de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar assinaram um protocolo de cooperação que visa conciliar a prática desportiva com o percurso académico dos atletas do clube. O acordo prevê a criação de condições que facilitem essa conciliação, numa lógica de formação integral dos jovens estudantes-atletas.
Para o Basket Club de Tomar, o acordo representa "um passo estratégico na consolidação do seu projecto formativo", proporcionando aos atletas oportunidades de crescimento académico e profissional para além do sucesso desportivo.

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