"Caixeiros" dominam segunda etapa do Portugal Teqball Tour

O Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém venceu em todas as categorias na etapa disputada no Pavilhão Municipal da Azambuja, numa prova integrada no Circuito Mundial.

O Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém, conhecido como os “Caixeiros”, venceu nas três categorias da 2.ª etapa do Portugal Teqball Tour 2026, disputada no dia 18 de Abril, no Pavilhão Municipal da Azambuja. Martim Vasques esteve em grande destaque, ao vencer em Duplas Masculinas, a par de Gonçalo Reis, e em Singles Masculinos. Carolina Clemente somou o terceiro título do clube em Singles Femininos. A prova, de Categoria 5 e integrada no Circuito Mundial, reuniu cerca de 35 atletas de cinco países.