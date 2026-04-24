Golos marcam 7.ª jornada da liga de futebol feminino
A Liga CAF O MIRANTE de futebol feminino continua a confirmar, jornada após jornada, aquilo que os resultados anteriores já deixavam perceber: há competitividade, há equipas em crescimento e há um campeonato cada vez mais interessante de seguir. Na 7.ª ronda, disputada em Torres Novas, voltou a haver emoção, com vitórias expressivas, um empate muito disputado e mais uma demonstração de que ninguém entra em jogo com pontos garantidos.
O resultado mais robusto da jornada surgiu na Azinhaga, onde o Azinhaga AC se impôs por 4-1 ao GD Lagartos do Sardoal, num encontro em que a equipa da casa mostrou eficácia ofensiva e capacidade para transformar domínio em golos. Também a Juventude Lapas somou três pontos importantes, ao bater o CA Riachense por 3-1, reforçando a ideia de consistência competitiva que tem marcado várias formações nesta fase da prova. O GD Alcaravela e o CRC Forte da Casa protagonizaram um dos jogos mais equilibrados da ronda, com um empate a uma bola que espelha bem o que tem sido esta liga: partidas discutidas até ao fim, intensidade e incerteza no resultado. O Lobos do Carvalhal venceu por 2-1 o Alhandra SC.
Tal como O MIRANTE tem vindo a assinalar nas jornadas anteriores, esta competição feminina tem ganho interesse pelo equilíbrio entre equipas. A sétima jornada voltou a deixar essa marca: há equipas a afirmar-se, outras a resistir e todas a contribuir para uma prova que se joga com entrega e cada vez maior maturidade competitiva.