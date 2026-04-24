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Desporto | 24-04-2026 18:00

Inês Oliveira convocada para a selecção nacional sub-17 de futsal

Inês Oliveira convocada para a selecção nacional sub-17 de futsal
FOTO DR
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Atleta de futsal do Vitória de Santarém foi convocada para o estágio de preparação da selecção nacional sub-17 de futsal feminino que decorre entre de 26 a 29 de Abril, na Cidade do Futebol.

Inês Oliveira, atleta de futsal do Vitória de Santarém, foi convocada para o estágio de preparação da selecção nacional sub-17 de futsal feminino que decorre entre de 26 a 29 de Abril, na Cidade do Futebol, em Oeiras. É a terceira vez que a jovem de 17 anos merece a confiança da estrutura técnica da Federação Portuguesa de Futebol, após ter sido chamada duas vezes em 2023.
“É mais um momento de reconhecimento do trabalho de excelência que vem sendo desenvolvido pelo Vitória Clube de Santarém ao nível da formação de jovens atletas”, partilha o clube em comunicado. Esta é a segunda chamada de atletas do Vitória de Santarém às selecções jovens de Portugal na temporada 2025/26, depois de Victor Faria, na categoria sub-15.

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